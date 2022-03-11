Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

11.03.2022 09:35
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

Ligde 29. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Ligde 29. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın ilk maçında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda iki ekip saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)

16.00 Altay- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Kasımpaşa- Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

19.00 Aytemiz Alanyaspor- Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor- Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Galatasaray- Beşiktaş (Nef)

Not: Elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar gerekçesiyle bu hafta oynanması gereken Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta ertelendi.

YORUMLAR
500
Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Ömer Erdoğan: 'Her maçı tek tek değerlendiriyoruz' Ömer Erdoğan: 'Her maçı tek tek değerlendiriyoruz'

Fatih Karagümrük, Hatayspor, Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
04:01 Ruslar, Ukrayna savaşı protestolarını 'emoji'lerle duyuruyor: Maksat, sansüre takılmamak!
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
07:01 İngiltere'den Ukraynalılara müjde! "Mülteciler için oda" programıyla İngiltere'de kalabilecekler
09:03 Akaryakıt zamları her alanda vatandaşı zorluyor! Nakliye masrafları katlandı, ürün fiyatları artabilir
08:59 Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 09:43:34. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement