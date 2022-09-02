21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

02.09.2022 19:57
21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 5. haftanın açılış karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'a misafir oluyor. Saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti.

Ümraniyespor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Önce Antalyaspor'a 5-2 yenilen ardından da Galatasaray ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul ekibi karşısında galibiyete uzanarak tarftarını mutlu etmek istiyor.

EKSİKLER

Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.

İŞTE İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin Gheorghe, Umut

Trabzonspor: Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny

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Son Dakika Spor 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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