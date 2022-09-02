Ümraniyespor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Önce Antalyaspor'a 5-2 yenilen ardından da Galatasaray ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul ekibi karşısında galibiyete uzanarak tarftarını mutlu etmek istiyor.
Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin Gheorghe, Umut
Trabzonspor: Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny
Son Dakika › Spor › 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika