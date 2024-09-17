Süper Lig\'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı. 5. haftanın VAR kayıtlarında Kasımpaşa-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki pozisyonlara yer verildi.
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının 35. dakikasında sarı-lacivertli formayı giyen Saint-Maximin'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından VAR devreye girmişti.
Konuşmalar şöyle;
VAR odası: 20 numaralı oyuncu, 97 numaralı oyuncunun ayağına topla oynadıktan sonra basıyor.
Hakem Halil Umut Meler: Top gittikten sonra 20 numaralı oyuncu top geçtikten sonra 97 numaranın ayağına basıyor. Top oyun içerisinde.Bir tane daha ofsayt kamerasından görebiir miyim?
VAR odası: Bir diğer açıyı daha gösteriyorum
Hakem Halil Umut Meler: İstemiyorum, eminim. Penaltı kararıyla oyuna başlıyorum.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın 13. dakikasında bordo-mavililerde Edin Visca'nın Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından VAR devreye girerek potansiyel kırmızı kart incelemesi önermişti.
Konuşmalar şöyle;
VAR odası: Ali, sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için.
Hakem Ali Şansalan: Özgür abi bileğinin üstüne zaten tendonun oraya net bir müdahale var ayağının tabanıyla. Tamam top da yok zaten orada. Pozisyonu gördüm. Benim için bu kırmızı kart.
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