Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Geniş Video İzle

TFF, Süper Lig'de 5. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı. Federasyon tarafından paylaşılan kayıtlarda Kasımpaşa-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlara yer verildi.

17.09.2024 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı. 5. haftanın VAR kayıtlarında Kasımpaşa-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki pozisyonlara yer verildi.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının 35. dakikasında sarı-lacivertli formayı giyen Saint-Maximin'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından VAR devreye girmişti.

Konuşmalar şöyle;

VAR odası: 20 numaralı oyuncu, 97 numaralı oyuncunun ayağına topla oynadıktan sonra basıyor.

Hakem Halil Umut Meler: Top gittikten sonra 20 numaralı oyuncu top geçtikten sonra 97 numaranın ayağına basıyor. Top oyun içerisinde.Bir tane daha ofsayt kamerasından görebiir miyim?

VAR odası: Bir diğer açıyı daha gösteriyorum

Hakem Halil Umut Meler: İstemiyorum, eminim. Penaltı kararıyla oyuna başlıyorum.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın 13. dakikasında bordo-mavililerde Edin Visca'nın Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından VAR devreye girerek potansiyel kırmızı kart incelemesi önermişti.

Konuşmalar şöyle;

VAR odası: Ali, sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için.

Hakem Ali Şansalan: Özgür abi bileğinin üstüne zaten tendonun oraya net bir müdahale var ayağının tabanıyla. Tamam top da yok zaten orada. Pozisyonu gördüm. Benim için bu kırmızı kart.

Süper Lig\'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Var Odası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yasin Aydin:
    Trabzonsporun 2 penaltısını yediniz, resmen hakeminin besiktas forması vardı üstünde 9 53 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşın penaltısını vermediniz icardi milyonların gözü önünde çekilip düşürüldü bunun izahı yok kayda hiç gerek yok milyonlar şahit trabzonsporlular bile PENALTI DEDİ 26 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    trabzonspor Kümeyeeeee 21 13 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    fenerin verilmeyen penaltısını cinconlular bile merak ediyor, onu neden yayınlamıyorsunuz 13 8 Yanıtla
  • Emin Erol:
    İlk pozisyon da penaltı elle oynama o nerde hep fenerbahçe nin hakkı yenitor 13 6 Yanıtla
  • ismail engin oruncak:
    Ele çarpan verilmeyen penaltı neden yayınlanmamış 17 0 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    kanatlılar erken başladı ağlamaya:)) 6 7 Yanıtla
  • Hakan Bilen:
    Fenerbahçenin ilk verilmeyen net penaltısı neden yok bariz elle oynama ve okanın kankası Fenerbahçe düşmanı halil umut meler kör rolü yapıyor tıpkı geçen yıl olduğu gibi... 7 4 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ligde futbol oynayan takım mı var ki VAR sistemi uygulanıyor. Tekme tokat küfür kıyamet.. Türk işi yani :) 6 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:11:49. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement