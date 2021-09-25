Süper Lig'de Altay fırtınası

Süper Lig'de evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı Kappel ve Bamba'nın golleriyle 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Altay, 18 yıl sonra yer aldığı ligde ses getirmeye devam ediyor. Göztepe ve Çaykur Rizespor'un (D) ardından Beşiktaş'ı devirerek üst üste 3'üncü galibiyetini alan İzmir temsilcisi, 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi ile 15 puana ulaştı. Altay bu periyotta 14 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 9 gol gördü.

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'ı geçen sezon Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli, takımın Süper Lig'de gösterdiği performansla bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Altaylı taraftarlar tecrübeli teknik adamı alkış yağmuruna tuttu. Transfer bütçesi en düşük kulüp olduklarını dile getiren Mustafa Denizli, oyuncuların mücadeleyi üst düzeyde verdiğini belirterek, "İyi bir takım olabiliyorsanız Süper Lig'de her şey olur" dedi.