Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de seriye bağladı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut ve yardımcısı Volkan Demirel, takımlarının başında kozlarını paylaştı. Bulut'un öğrencileri 3-1 kazandı.
Erol Bulut'un takımı, iç sahada henüz hiç maç kaybetmedi. Gaziantep FK, puanını 31'e yükseltti.
Gaziantep'te perdeyi 6'da Furkan Soyalp açtı. Muhammet Demir 18'de farkı 2'ye yükseltti. 50'de Emre Mor, Karagümrük adına umutlandıran golü attı. Ancak 73. dakikada sahneye çıkan Figueiredo, maçın skorunu tayin etti.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilk yenilgisini yaşattı - Son Dakika Spor