Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya 90+4'te 2-1 yenildi - Son Dakika
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Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya 90+4'te 2-1 yenildi

Süper Lig\'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa\'ya 90+4\'te 2-1 yenildi
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Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. 23'te Diabate ile öne geçen ev sahibine 79'da Benedyczak ve 90+4'te Güven Yalçın yanıt verdi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay

GENÇLERBİRLİĞİ: Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson(Dk. 86 M.Baltacı), Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün(Dk. 85 Salih Uçan), Diabate, Traore(Dk. 78 F.Üzüm), Tongya(Dk. 67 R.Luis), Gouveia, Mendes(Dk.78 Koita)

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie(Dk.90 Arous), Ayberk Karapo(Dk.46 Jessen), Mendes, Kerem Demirbay(Dk. 77 Diarra), Rak-Sakyi(Dk. 61 G.Yalçın), Emirhan Boz(Dk. 46 Rafferty), Ali Yavuz Kol, Benedyczak

GOLLER: Dk. 23 Diabate (Gençlerbirliği), Dk. 79 Benedyczak, Dk. 90+4 G.Yalçın (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Diabate, Thalisson, Gouveia,Metin Diyadin(TD) (Gençlerbirliği), E.Mendes,Winck (Kasımpaşa)

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Gençlerbirliği'nin golünü 23'üncü dakikada Diabate kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 79'uncu dakikada Benedyczak ve 90+4'üncü dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

2'nci dakikada Gençlerbirliği'nde baskı yaparak topu kazanan Traore, ceza sahası sağ çaprazındaki Tongya'ya pasını verdi. Mendes'in yay üzerinden yeniden sağ çapraza bıraktığı pasta Oğulcan gelişine vurdu. Top sağ direkten oyun alanına döndü.

10'uncu dakikada Gençlerbirliği'nde sağdanson çizgiye inen Pereira'nın uzak bölgeye yaptığı ortaya Gouveia sağ ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.

20'nci dakika Gençlerbirliği'nde sol kanattan ceza sahasına giren Tongya, sol çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top Ayberk'in müdahalesine rağmen kornere çıktı.

22'nci dakikada Gençlerbirliği'nde Abdurrrahim'in sol çizgiden ters tarafa gönderdiği topla ileri çıkan Traore, arka taraftaki Mendes'e doğru ortasını yaptı. Savunmada Mouanga, rakibinden önce davranarak kafa vuruşuyla topu kornere gönderdi.

23'üncü dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Üçüncü bölgenin soluna gönderilen pası kontrol eden Gouveia, son çizgiye hareketlenen Tongya'yı gördü. Tongya'nın penaltı noktasının soluna çevirdiği topa Goutas vurdu top savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Diabate, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

33'üncü dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Oğulcan'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Traore, son çizgiden kale sahasına ortasını yaptı. Ön direkte Mendes'in yaptığı vuruş, kalenin solundan auta çıktı.

45'inci dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sol kanattan ilerleyen Ali Yavuz, ceza sahasının soluna koşu yapan Winck'i gördü. Winck'in sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı.

İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48'inci dakikada Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol kanattaki Ali Yavuz'un ceza yayının soluna gönderdiği pasta Benedyczak, tek topla sol çaprazdaki Rafferty'yi gördü. Rafferty'nin vuruşunda kaleci İrfan Can üzerine gelen topu kontrol etti.

52'nci dakikada sağ kanattan kale sahasına gönderilen ortada kaleci İrfan Can topa müdahale etti. Havalanan meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağında röveşatayla tamamlamak isteyen Benedyczak'ın vuruşu üst direkten döndü. Dönen topa Ali Yavuz'un yaptığı vuruş savunmaya çarparak kornere çıktı.

57'nci dakikada sol kanattan ilerleyen Traore'nin arka direğe gönderdiği ortaya Pedro Mendes kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis gole izin vermeyerek topu çıkardı.

59'uncu dakikada İrfan Can'ın uzun pasıyla sol kanatta hareketlenen Gouveia, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye şutunu çekti. Kaleci Gianniotis gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

79'uncu dakikada Kasımpaşa skoru eşitledi. Elson Mendes'in orta alandan ceza sahasının soluna gönderdiği topu kontrol eden Benedyczak, iki rakibinin arasından sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

90+4'üncü dakikada Kasımpaşa'da Güven, takımının kullandığı korner sonrası oluşan karambolde önünde kalan topu Gençlerbirliği ağlarına yolladı ve maçın skorunu belirleyen golü attı: 1-2.

Maç Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Güven Yalçın, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya 90+4'te 2-1 yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya 90+4'te 2-1 yenildi - Son Dakika
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