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Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı - Son Dakika

Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı

24.12.2021 16:30

Süper Lig'in 18. haftasının sona ermesiyle şampiyonluk oranları güncellendi. Deplasmanda Altay'ı mağlup eden lider Trabzonspor'un oranı 1.07'ye kadar gerilerken, Konyaspor 12.00 oranla bordo-mavililerden sonra şampiyonluğun en güçlü adayı. Galatasaray ise 50.00'lık oranıyla zirveye en uzak takımlar arasında yer aldı.

Güncellenen oranlardan sonra Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeye açık ara en yakın takım. Galatasaray ve Hatayspor, 50.00 oranıyla şampiyonluk ihtimali en düşük takımlar olarak gösterilirken, Başakşehir de zirveye aday takımlar arasında Fenerbahçe'nin gerisine düştü.

GALATASARAY'IN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Altay deplasmanında 2-1 kazanan lider Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 1.07'ye düştü. Başakşehir ve Beşiktaş'ın da oranlarında düşüş yaşanırken, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oranları yükseldi.

  • Trabzonspor - 1.07 (Eski oran: 1.18)
  • Konyaspor - 12.00 (Eski oran: 16.00)
  • Fenerbahçe - 12.00 (Eski oran: 9.50)
  • Başakşehir - 15.00 (Eski oran: 18.00)
  • Beşiktaş - 15.00 (Eski oran: 16.00)
  • Galatasaray - 50.00 (Eski oran: 26.00)
  • Hatayspor - 50.00 (Eski oran: 30.00)
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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı - Son Dakika
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