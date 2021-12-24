Güncellenen oranlardan sonra Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeye açık ara en yakın takım. Galatasaray ve Hatayspor, 50.00 oranıyla şampiyonluk ihtimali en düşük takımlar olarak gösterilirken, Başakşehir de zirveye aday takımlar arasında Fenerbahçe'nin gerisine düştü.
Altay deplasmanında 2-1 kazanan lider Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 1.07'ye düştü. Başakşehir ve Beşiktaş'ın da oranlarında düşüş yaşanırken, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oranları yükseldi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı - Son Dakika Spor