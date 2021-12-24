Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı

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Güncellenen oranlardan sonra Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeye açık ara en yakın takım. Galatasaray ve Hatayspor, 50.00 oranıyla şampiyonluk ihtimali en düşük takımlar olarak gösterilirken, Başakşehir de zirveye aday takımlar arasında Fenerbahçe'nin gerisine düştü.

GALATASARAY'IN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Altay deplasmanında 2-1 kazanan lider Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 1.07'ye düştü. Başakşehir ve Beşiktaş'ın da oranlarında düşüş yaşanırken, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oranları yükseldi.