Üye Girişi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi - Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

30.11.2021 14:59
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları değişti. 36 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un oranı 1,32 oldu.

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de 14. hafta itibarıyla şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla devirmiş, Fenerbahçe ise deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı. Şampiyonluğun bir diğer adayı Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş ise sahasında Giresunspor'a 4-0 kaybetmişti.

FAVORİ TRABZONSPOR

36 puanla zirvede yer alan Trabzonspor an itibariyle Fenerbahçe'ye 12, Galatasaray'a 14 ve Beşiktaş'a 16 puanlık fark attı. Eski şampiyonluk oranı 1,65 olan bordo mavililer 1,32'lik yeni oranla ağır favori haline geldi.

Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı ise 4,00'ten 5,75'e geriledi. Çok büyük düşüş yaşayan Beşiktaş'ın oranı 5,50'den 8'e gerilerken, haftayı 1 puanla kapatan Galatasaray'ın eski oranı da 7 iken 8 oldu.

İŞTE SÜPER LİG'DE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI

(1,32) Trabzonspor

(5,75) Fenerbahçe

(8,00) Galatasaray

(8,00) Beşiktaş

(30,0) Başakşehir

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Trabzonspor, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı 14:54 Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu
11:41 "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!

Son Dakika Haberleri
14:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
14:55 Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti
14:53 Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı
14:51 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları!
14:50 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz
14:39 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım
14:30 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den aile pozu
14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı
14:24 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı
14:09 Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım
Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti         
14:55
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları!         
14:51
Türkiye ve ABD arasında kriz çıkaran F-35 uçağının karizması fena çizildi Türkiye ve ABD arasında kriz çıkaran F-35 uçağının karizması fena çizildi         
14:46
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu 19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu         
14:20
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var         
11:34
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 15:09:27. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement