Süper Lig'deki Antalya takımlarının Avrupa kupalarına katılma şansı sürüyor - Son Dakika
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Süper Lig'deki Antalya takımlarının Avrupa kupalarına katılma şansı sürüyor

02.05.2022 11:53
Süper Lig'deki Antalya takımlarının Avrupa kupalarına katılma şansı sürüyor

Antalya'nın Spor Toto Süper Lig'deki takımları Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor'un, ilk 4 sırada yer alarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar arasına girme hedefi, sezonun bitimine üç hafta kala devam ediyor.

Antalya'nın Spor Toto Süper Lig'deki takımları Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor'un, ilk 4 sırada yer alarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar arasına girme hedefi, sezonun bitimine üç hafta kala devam ediyor.

Ligin 35. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 yenerek puanını 55'e çıkaran Alanyaspor, 6. sıradan beşinciliğe yükseldi.

Sezonun geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşayan turuncu-yeşilliler, 36. haftada 52 puanla 8'inci sıradaki Adana Demirspor'a 7 Mayıs Cumartesi günü konuk olacak.

Ligde 54 puan alan ve 6'ıncı Beşiktaş ile 53 puanla 7'nci VavaCars Fatih Karagümrük'ün takibindeki Alanyaspor'un, 4'üncü sıradaki Medipol Başakşehir ile arasında 5 puan fark bulunuyor.

13 maçtır yenilmeyen Antalyaspor da aynı hedefe odaklandı

Ligin 35. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor ise puanını 52'ye çıkardı.

Ligde 13 haftadır mağlup olmayan ve 35 haftayı 14 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyetle geçen kırmızı-beyazlılar, 9'uncu sırada bulunuyor. Önündeki rakiplerinin puan kaybını bekleyecek Antalyaspor, zorlu hedefi için son dönemdeki performansını kalan 3 haftaya taşımaya çalışacak.

Antalyaspor, 36. haftada 9 Mayıs Pazartesi günü 64 puanla 3'üncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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