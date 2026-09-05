Süper Lig derbisinde Beşiktaş geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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Süper Lig derbisinde Beşiktaş geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galip ayrıldı. Skriniar'ın golüyle öne geçen ev sahibi ekibe, Rıdvan Yılmaz ve Vlahovic'in golleriyle yanıt veren siyah-beyazlılar, sahadan üç puanla ayrıldı.

Stat: Chobani

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi (Dk. 84 İsmail Yüksek), Greenwood, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Oğuz Aydın (Dk. 68 Nene), Muric (Dk. 68 Lukaku)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu (Dk. 77 Djalo), Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Outtara), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 77 Ndidi), Cerny (Dk. 64 İlhan Fakılı), Trossard, Vlahovic (Dk. 85 Oh)

Goller: Dk. 26 Skriniar (Fenerbahçe), Dk. 38 Rıdvan Yılmaz, Dk. 73 Vlahovic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45 Emirhan Topçu, Dk. 53 Vlahovic, Dk. 59 Cerny (Beşiktaş), Dk. 45+1 Greenwood, Dk. 52 Skriniar ve Ederson, Dk. 76 Guendouzi (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

57. dakikada Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Olaitan, soldan savunmanın arkasına sarkan Vlahovic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

66. dakikada kaleci Ederson'un kullandığı kaleci vuruşunda Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu alan Vedat Muric ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Nübel gole izin vermedi.

67. dakikada Olaitan'ın ara pasında sağdan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın çaprazdan vuruşunda, açıyı kapatan Ederson meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen atakta Olaitan soldan atağa katılan Orkun Kökçü'yü topla buluşturdu. Kaleci Ederson'un açıldığını gören bu futbolcu, penaltı noktası üzerinde boş pozisyondaki Vlahovic'e pasını aktardı. Golcü oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.

81. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Trossard, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig derbisinde Beşiktaş geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig derbisinde Beşiktaş geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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