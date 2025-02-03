Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi

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Ara transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Umut Dilan Bozok ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Dilan Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SADECE 40 DAKİKA OYNADI

Açıklamada, Umut Bozok'a fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi. 2022'de Trabzonspor'a Lorient'den 2 milyon euro karşılığında katılan santrfor oyuncusu, bu sezon 4 maçta forma giymiş ve yalnızca 40 dakika süre bulabilmişti.