Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi

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Trabzonspor, Umut Bozok'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Bu sezon 4 maçta yalnızca 40 dakika süre bulabilen Umut Bozok'a fesih tazminatı ödenmeyecek.

03.02.2025 08:00  Güncelleme: 08:20
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Ara transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Umut Dilan Bozok ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Dilan Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi

SADECE 40 DAKİKA OYNADI

Açıklamada, Umut Bozok'a fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi. 2022'de Trabzonspor'a Lorient'den 2 milyon euro karşılığında katılan santrfor oyuncusu, bu sezon 4 maçta forma giymiş ve yalnızca 40 dakika süre bulabilmişti.

Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Umut Bozok, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 6490203:
    başlıklar kopyala yapıştır, geçe gün de bekiştaş için süper lik devi yazılmıştı çok komikti 0 1 Yanıtla
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