Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor

Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray, transferde dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bright Osayi-Samuel yer alıyor.
İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'da forma giyen Nijeryalı futbolcunun, kariyerine farklı bir takımda devam etmek istediği belirtildi. Süper Lig'e geri dönme ihtimali bulunan Osayi-Samuel için Galatasaray'ın devreye girdiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, maliyet-performans açısından Osayi-Samuel'i sağ bek rotasyonu için önemli bir aday olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Middlesbrough karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Osayi-Samuel'in, bu maçın ardından forma şansı bulmakta zorlandığı ve ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.
Galatasaray'da bu sezon sağ bekte Roland Sallai görev alırken, Wilfried Singo'ya gelen teklifler nedeniyle alternatif arayışları hız kazandı. Ara transfer döneminde kiralanan Sacha Boey'un geleceği de sezon sonunda netleşecek.
Bright Osayi-Samuel, bu sezon Birmingham formasıyla 22 maçta görev alırken 1 asist yaptı.
