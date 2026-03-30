Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor

Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray, transferde dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bright Osayi-Samuel yer alıyor.

ESKİ FENERBAHÇELİ YENİDEN SÜPER LİG YOLUNDA

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'da forma giyen Nijeryalı futbolcunun, kariyerine farklı bir takımda devam etmek istediği belirtildi. Süper Lig'e geri dönme ihtimali bulunan Osayi-Samuel için Galatasaray'ın devreye girdiği ifade edildi.

ASLAN'IN HEDEF LİSTESİNDE

Sarı-kırmızılı yönetimin, maliyet-performans açısından Osayi-Samuel'i sağ bek rotasyonu için önemli bir aday olarak değerlendirdiği aktarıldı.

AYRILIK KARARI ALDI

Middlesbrough karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Osayi-Samuel'in, bu maçın ardından forma şansı bulmakta zorlandığı ve ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

SAĞ BEKTE YENİ PLAN

Galatasaray'da bu sezon sağ bekte Roland Sallai görev alırken, Wilfried Singo'ya gelen teklifler nedeniyle alternatif arayışları hız kazandı. Ara transfer döneminde kiralanan Sacha Boey'un geleceği de sezon sonunda netleşecek.

PERFORMANSI

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Birmingham formasıyla 22 maçta görev alırken 1 asist yaptı.