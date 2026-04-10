Süper Lig devinden Van Dijk bombası

10.04.2026 15:27
Galatasaray, Liverpool’dan ayrılmaya açık olan Virgil van Dijk transferi için resmi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, dünya futbolunun en önemli savunmacılarından biri için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool forması giyen Hollandalı yıldız Virgil van Dijk’ı transfer listesine aldı.

RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR

Galatasaray yönetimi, Liverpool’dan ayrılma ihtimali bulunan 34 yaşındaki deneyimli stoperin durumunu yakından takip ediyor. Kontratı 2027 yılında sona erecek olan Van Dijk’ın, gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde yıldız futbolcu ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

TARAFTARA HAYRANLIĞINI GİZLEMİYOR

Galatasaray camiasını yakından tanıyan Virgil van Dijk’ın, özellikle sarı-kırmızılı taraftarlardan oldukça etkilendiği ve bu hayranlığını sık sık dile getirdiği biliniyor. Bu durum, transfer ihtimalini güçlendiren önemli detaylar arasında gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli savunmacı bu sezon Liverpool formasıyla toplam 47 karşılaşmada görev aldı. Van Dijk, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek savunmadaki liderliğinin yanı sıra hücuma da katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    erden cezaevinde eminmisiniz? 2 6 Yanıtla
    xkszncnvmk xkszncnvmk:
    galatasaray büyük. nice erdenler gelip gecti. 1 0
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    yakışır 4 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
