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Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar - Son Dakika
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Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar

11 yıl aranın ardından Süper Lig'e tekrar yükselen Samsunspor, FIFA tarafından iki dönem transfer yasağı aldı. Karadeniz ekibi önümüzdeki kış ve yaz transfer dönemlerinde transfer yapamayacak.

22.12.2023 - 11:29,  Güncelleme: 11:38
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, iki dönem transfer yasağı aldığını duyurdu.

FIFA TARAFINDAN ONANDI

11 yıl aradan sonra Süper Lig'e tekrar çıkan Samsunspor'un FIFA tarafından verilen 2 dönemlik transfer yasağı, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde onanarak yürürlüğe girdi.

Süper Lig ekibi Samsunspor iki dönem transfer yasağı aldı

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Bildiğiniz üzere, Temmuz ayında FIFA tarafından iki dönem transfer yasağı içeren bir karar Kulübümüze iletilmişti. Tarafımıza iletilen ve haksız olan transfer yasağı karşısında avukatlarımız ile birlikte Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştuk. Bu süreçte haklılığımızı ispatlamak adına, İsviçre'nin en ünlü ve tecrübeli avukatlık şirketiyle anlaştık. İsviçreli avukatlarımız CAS'a tüm gerekli başvuruları yaptı ve CAS yetkilileriyle beş saatlik duruşma dahil defalarca görüşmede bulundu.

Haklı olduğumuz temel nokta, eski Futbolcumuz Arvydas Novikovas ve Sayın Avukatı ile FIFA karar tarihinden önce karşılıklı anlaşmamızdı. FIFA davasında karşı taraf olarak nitelendirilen eski futbolcumuz ve avukatı CAS davası ve duruşmasında yanımızda yer aldı ve tüm açıklamalarımızı destekledi. Ancak, FIFA tüm bu açıklamaları ve sunulan tüm delilleri görmezden gelerek CAS davasında Kulübümüzün ceza alması için şiddetli bir şekilde savunmada bulundu. Bunun altında yatan temel neden ise, ne yazık ki; Türk Kulüplerimizin uluslararası alanda ve özellikle FIFA ve CAS davalarında kötü bir geçmişe sahip olmasıdır.

Tarafımıza iletilen CAS kararını bizlerden duyun istedik. Anılan karara göre, hiç beklenmedik şekilde FIFA'nın haksız olan kararı CAS tarafından onandı ve Kulübümüz önümüzdeki "kış ve yaz" transfer dönemleri dahil olmak üzere iki dönem transfer yapamayacaktır. Anılan haksız karar neticesinde, FIFA yalnızca kulübümüze değil Türk Futboluna ve Türk Futbol Kulüplerimize ciddi bir darbe vurmuştur.

Şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmadan önce, Şampiyon olduğumuz senede ve sonrasında Süper Lig'de takımını fedakar bir şekilde nerede ve ne halde olursa olsun destekleyen Büyük Samsunspor Taraftarı; Samsunspor olarak, Süper Lig yolunda bu zamana kadar çok zorlu şartlardan geçtik, ancak hiçbir zaman pes etmedik. Belki de bugün kulüp tarihimizin en zor günlerimizden birini yaşıyoruz. Ama birbirimize öncesinden daha çok sarılarak, birbirimizi daha çok destekleyerek hep beraber bu zorluğu aşacağız. Önümüzdeki iki dönem transfer yapamayacağız, ancak bu zorlu süreçte kulübümüzün ve camiamızın bütünleşmesi noktasında Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım gereken adımları atacak ve bu hususlarda sizleri bilgilendireceğiz.

Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın sizlerden tek isteği, önceden hep yaptığınızı şimdi daha çok yapmanız ve Kulübünüz ile takımınıza sahip çıkmanızdır. Sizleri seviyoruz.. Sizler Samsunspor'u bizden çok sevin ve sahip çıkın.." ifadeleri dyer aldı.

Süper Lig'e yeni çıkan Samsunspor, iki dönem transfer yasağı aldı
Süper Lig'e yeni çıkan Samsunspor, iki dönem transfer yasağı aldı
Samsunspor\'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Son Dakika Spor Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar - Son Dakika
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