Süper Lig'e yükselme Play-Off Turu'nda Göztepe'yi eleyen Bodrumspor, yarı finale çıktı - Son Dakika
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Süper Lig'e yükselme Play-Off Turu'nda Göztepe'yi eleyen Bodrumspor, yarı finale çıktı

26.05.2023 19:19

Spor Toto Süper Lig'e yükselme yolunda ilk adım Bodrumspor'dan geldi. 1. Lig Play-Off 1. Tur maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Bodrumspor, adını yarı finale yazdırdı.

Spor Toto 1. Lig Play-Off Turu ilk maçında Bodrumspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Evinde Göztepe'yi 3-1'lik skorla yenen Bodrumspor, yarı finale yükseldi. İzmir ekibi Göztepe'nin Süper Lig'e çıkma hayali sona erdi.

PERDEYİ CENK AÇTI

Bodrumspor'da 16. dakikada Cenk Şen maçta gol perdesini açtı. İlk devrenin sonunda Göztepe'nin tecrübeli futbolcusu İsmail Köybaşı kendi ağlarını buldu ve skor 2-0'a geldi. 87'de Atınç Nukan, farkı 1'e indirdi. Maçın son anlarında Umar Aminu sahneye çıktı ve skoru belirledi: 3-1!

FİNAL 8 HAZİRAN'DA

Play-Off 2. Turu'nda maçlar 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final müsabakası 8 Haziran Perşembe günü oynanacak ve final merkezi daha sonra belli olacak.

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SON DAKİKA: Süper Lig'e yükselme Play-Off Turu'nda Göztepe'yi eleyen Bodrumspor, yarı finale çıktı - Son Dakika
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