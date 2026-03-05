Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye\'den ayrılabilirim

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kaptanı Miguel Cardoso, bölgede yaşanan füze geriliminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, çatışmaların büyümesi halinde Türkiye'den ayrılabileceğini söyledi.
İran topraklarından fırlatıldığı belirlenen balistik füze, havada etkisiz hale getirilerek Hatay'a düştü. İran Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada Türkiye'ye füze atılmadığını belirterek, "Komşu ve dost ülke Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Kayserispor'da forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Cardoso, ülkesinin basınına konuştu. LUSA'ya açıklamalarda bulunan Cardoso, "İran'da yaşananların Türkiye'ye yansımasına dair bir korkum var. Dürüst olmak gerekirse Portekiz'e dönmenin kolay olacağını düşünmüyorum ancak çatışma tırmanırsa daha güvenli olduğunu düşündüğüm ülkeme dönmeye çalışırım." dedi.
Cardoso, şu anda yaşadığı Kayseri'de hayatın normal şekilde devam ettiğini de belirtti. Deneyimli futbolcu, "Amerika ve İran arasındaki gelişmeleri endişeyle takip ediyorum ancak Kayseri'de her şey normal. Haberi Portekiz basınından öğrendik ve antrenman öncesinde konuştuk. Kulüpten ya da Türk hükümetinden herhangi bir açıklama gelmedi." ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de 23 maçta görev aldı. Cardoso bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
