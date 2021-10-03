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Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

03.10.2021 16:57
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı Berisha ve Gustavo'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanatta topla buluşan Berisha, ön direğe hareketlenen Serdar Dursun'u gördü. Kaleci Ertuğrul'dan önce topa dokunan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

16. dakikada Muhammed'in pasında topla buluşan Rossi, bekletmeden Berisha'yı gördü. Ceza sahası dışında topla buluşan bu futbolcunun dönerek vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Ertuğrul'un üzerinden filelere gitti. 1-0

41. dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Rossi bekletmeden uzaktan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Muhammed tamamladı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

45+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Rossi ceza sahası içine girip yay üzerindeki Gustavo'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı plase vuruşta fark 2'ye çıktı. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx

Fenerbahçe: Altay xx, Serdar Aziz xxx, Kim Min Jae xxx, Szalai xxx, Ferdi xxx, Luis Gustavo xxx, Crespo xx, Muhammed xx, Rossi xxx, Berisha xxx, Serdar Dursun xx

Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Mert Hakan, Mesut Özil, Valencia, Pelkas, Osayi-Samuel, Zajc, Novak, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan xx, Evren Eren xx, Sadiku xx, Travnik xx, Eysseric x, Yusuf Erdoğan x, Hajradinovic x, Umut Bozok x

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Jorgensen, Ahmet Emin, Brecka, Mehmet Feyzi, Doğucan Haspolat, Dirar, Hasan Emre

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Berisha (dk. 16), Gustavo (dk. 45+5) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Crespo, Rossi (Fenerbahçe), Sadiku (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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