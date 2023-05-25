Süper Lig'i sallayacak anlaşma! Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun yerine Nuri Şahin'i getiriyor

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Medipol Başakşehir, gelecek sezon Hull City'nin başına geçmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun veliahtını belirledi. Ajansspor'un haberine göre; Emre Beözoğlu Hull City'ye gidiyor, yerine Nuri Şahin geliyor.

MACERASI BİTİYOR

Aktif futbol hayatına son vermeden geçen sezon Fraport TAV Antalyaspor'da oyuncu-antrenör olarak yeni kariyerine geçen Nuri Şahin'in Akdeniz'deki macerası son buluyor. Bu sezon sadece yedek kulübesinde teknik direktör olarak Antalya'da çalışan Şahin, İstanbul'a geliyor.

HULL CITY'YE GİDİYOR

Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir ile yollarını ayırarak, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başına geçecek. Taraflar yeni sezon için prensip anlaşmasına vardi.

İSTİKRAR FAKTÖRÜ

Geçen sezonun sonunda bir arada Galatasaray'a gelmesi de gündeme gelen Nuri Şahin, Antalyaspor ile yola devam etti. Şahin, bu sezon ise beklentilerin altında bir peformans ortaya koydu. Ancak genç hocanın çalıştığı yere bağlı kalması Başakşehir'in en önemli tercih sebebi oldu.