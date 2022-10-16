Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti

16.10.2022 19:29

Süper Lig'in 10. haftasına Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 yendi. Youssouf Ndayishimiye attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim olurken, gördüğü sarı kartla Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düştü. Puanını 20 yapan Başakşehir, maç eksiğiyle 2. sıraya oturdu.

Başakşehir ile İstanbulspor, Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

NDAYISHIMIYE ŞOV YAPTI

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri26 ve 78. dakikalarda Youssouf Ndayishimiye kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kazanan turuncu-lacivertliler, puanını 20'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti ve zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI

Mücadelede Başakşehir'in iki golünü atan Youssouf Ndayishimiye, gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

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