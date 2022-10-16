Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti

Başakşehir ile İstanbulspor, Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri26 ve 78. dakikalarda Youssouf Ndayishimiye kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kazanan turuncu-lacivertliler, puanını 20'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti ve zirve takibini sürdürdü.
Mücadelede Başakşehir'in iki golünü atan Youssouf Ndayishimiye, gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
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