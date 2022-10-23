Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı

23.10.2022 22:13

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. 31. dakikada Sacha Boey'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişiye düşen sarı-kırmızılılar, 2 farklı öne geçtiği maçın sonunu getiremedi. Galatasaray 90+1. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Diğer taraftan sarı-kırmızılılarda 90+5. dakikada Abdülkerim Bardakçı da direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

MERTENS PERDEYİ AÇTI, ICARDI FARKI ARTIRDI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Galatasaray'da Dries Mertens 11. dakikada perdeyi açan isim oldu. Sarı-kırmızılılarda, 22. dakikada ise ilk golün asistini yapan Mauro Icardi farkı 2'ye çıkaran isim oldu. İki futbolcu da Galatasaray formasıyla ilk kez skor katkısı üretti.

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SACHA BOEY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 31. dakikasında Sacha Boey rakip yarı sahada kaptırdığı topa yetişmek isterken, rakibini çekti. Muslera'nın da kalesinde olmadığı ve orta sahaya yakın olduğu pozisyonda hakem Ali Palabıyık, Sacha Boey'e direkt kırmızı kart verdi. Bu karar oldukça tartışılırken ilk yarıda başka gol olmadı.

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ALANYASPOR GERİ DÖNDÜ

10 kişi rakibine karşı ikinci yarıya etkili başlayan Alanyaspor, 68. dakikada frikikten Balkovec ile farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda Akdeniz ekibi, sarı-kırmızılıların kalesini adeta ablukaya aldı. Alanyaspor'a 1 puanı getiren gol ise 90+1. dakikada Hassan'dan geldi. Mücadele 2-2 sona ererken, Galatasaray'ın galibiyet hasreti 2 maça yükseldi.

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Son Dakika Spor Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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