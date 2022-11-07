Lider Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 1-0 yenerek liderliğini perçinledi - Son Dakika
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Lider Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 1-0 yenerek liderliğini perçinledi

07.11.2022 22:12

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 48. dakikadan itibaren 1 kişi eksik oynadığı maçta Sivasspor'u Valencia'nın 55. dakikada gelen penaltı golüyle 1-0 yendi. Sarı lacivertliler, bu sonuçla ligde puanını 29'a çıkardı ve en yakın rakibine 5 puan fark attı.

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi sarı-lacivertliler, 1-0 kazandı.

İLK YARI GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakika rakip kalede bulduğu pozisyonlarda kaleci Ali Şaşal'ı geçirmedi. Bu dakikadan itibaren oyuna dengeyi getiren Sivasspor özellikle ilk yarının son dakikalarında sarı-lacivertlilerin kalesinde tehlike yarattı. Takımlar ilk yarı soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

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VALENCIA GALİBİYETİ GETİRDİ

Mücadelenin 48. dakikasında Michy Batshuayi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı karttan 7 dakikada sonra 55. dakikada Enner Valencia penaltıdan attığı gol ile sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

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FENERBAHÇE LİDERLİĞİ PERÇİNLEDİ

Bu sonuçla lider Fenerbahçe, 29 puana ulaşarak ligde en yakın rakibi Galatasaray'a 5 puan fark attı.

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SON DAKİKA: Lider Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 1-0 yenerek liderliğini perçinledi - Son Dakika
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