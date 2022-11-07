Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi sarı-lacivertliler, 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakika rakip kalede bulduğu pozisyonlarda kaleci Ali Şaşal'ı geçirmedi. Bu dakikadan itibaren oyuna dengeyi getiren Sivasspor özellikle ilk yarının son dakikalarında sarı-lacivertlilerin kalesinde tehlike yarattı. Takımlar ilk yarı soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
Mücadelenin 48. dakikasında Michy Batshuayi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı karttan 7 dakikada sonra 55. dakikada Enner Valencia penaltıdan attığı gol ile sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla lider Fenerbahçe, 29 puana ulaşarak ligde en yakın rakibi Galatasaray'a 5 puan fark attı.
Son Dakika › Spor › Lider Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 1-0 yenerek liderliğini perçinledi - Son Dakika