Kara Kartal'da kritik sınav öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine. Beşiktaş sahadan üç puanla ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamayı hedefliyor.
Son 5 maçından 1 galibiyet çıkartan Beşiktaş, 11 maçtır yenilmeyen Adana Demirspor'u konuk ediyor. Kara Kartal'ın zirveden kopmaması için bu maç yüksek önem taşıyor.
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Romain Saiss kadroda bulunmuyor. Adana Demirspor'da eksik bulunmuyor.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Gulbrandsen, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, ligin iddialı takımı Adana Demirspor'u ağırlıyor - Son Dakika