Beşiktaş, ligin iddialı takımı Adana Demirspor'u ağırlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, ligin iddialı takımı Adana Demirspor'u ağırlıyor

29.12.2022 20:03
Beşiktaş, ligin iddialı takımı Adana Demirspor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Zirve ile arasındaki puan farkı açılan Siyah Beyazlılar, ligin iddialı ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Kara Kartal'da kritik sınav öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine. Beşiktaş sahadan üç puanla ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamayı hedefliyor.

ADANA DEMİR KAYBETMİYOR

Son 5 maçından 1 galibiyet çıkartan Beşiktaş, 11 maçtır yenilmeyen Adana Demirspor'u konuk ediyor. Kara Kartal'ın zirveden kopmaması için bu maç yüksek önem taşıyor.

GHEZZAL VE SAISS YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Romain Saiss kadroda bulunmuyor. Adana Demirspor'da eksik bulunmuyor.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Gulbrandsen, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç devam ediyor) Beşiktaş-Adana Demirspor maçından notlar Beşiktaş-Adana Demirspor maçından notlar

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SON DAKİKA: Beşiktaş, ligin iddialı takımı Adana Demirspor'u ağırlıyor - Son Dakika
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