Beşiktaş, ligin iddialı takımı Adana Demirspor'u ağırlıyor

Kara Kartal'da kritik sınav öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine. Beşiktaş sahadan üç puanla ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamayı hedefliyor.

ADANA DEMİR KAYBETMİYOR

Son 5 maçından 1 galibiyet çıkartan Beşiktaş, 11 maçtır yenilmeyen Adana Demirspor'u konuk ediyor. Kara Kartal'ın zirveden kopmaması için bu maç yüksek önem taşıyor.

GHEZZAL VE SAISS YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Romain Saiss kadroda bulunmuyor. Adana Demirspor'da eksik bulunmuyor.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Gulbrandsen, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba