Fatih Karagümrük, deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup etti

04.01.2023 19:46

Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Kayserispor'u 4-2 yendi. Geçen hafta Trabzonspor'u da 4-1'lik skorla geçen İstanbul ekibi, peş peşe 2. galibiyetini aldı. 17.00 seansının bir diğer maçında ise Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 4-1 yendi.

Kayserispor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 4-2 kazandı. İstanbul'da oynanan maçta ise Kasımpaşa, Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

KARAGÜMRÜK SERİYE BAĞLADI

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Levent Mercan, 12 ve 63. dakikalarda Digane ile 47. dakikada Shukurov kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 57. dakikada penaltıdan Mensah ve 72. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Fatih Karagümrük bu galibiyetle birlikte üst üste 2. maçından da 3 puanla ayrıldı.

KASIMPAŞA, ALANYA'YI FARKLI GEÇTİ

Kasımpaşa-Alanyaspor maçında İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ben Ouanes, 32 ve 83. dakikada Fall ve 67. dakikada Eysseric kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 90+1. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi.

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