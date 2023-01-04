Fatih Karagümrük, deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup etti

Kayserispor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 4-2 kazandı. İstanbul'da oynanan maçta ise Kasımpaşa, Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

KARAGÜMRÜK SERİYE BAĞLADI

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Levent Mercan, 12 ve 63. dakikalarda Digane ile 47. dakikada Shukurov kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 57. dakikada penaltıdan Mensah ve 72. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Fatih Karagümrük bu galibiyetle birlikte üst üste 2. maçından da 3 puanla ayrıldı.

KASIMPAŞA, ALANYA'YI FARKLI GEÇTİ

Kasımpaşa-Alanyaspor maçında İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ben Ouanes, 32 ve 83. dakikada Fall ve 67. dakikada Eysseric kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 90+1. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi.