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Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor-Sivasspor maçını Alper Akarsu yönetecek - Son Dakika
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Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor-Sivasspor maçını Alper Akarsu yönetecek

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor-Sivasspor maçına Alper Akarsu'yu orta hakem olarak görevlendirdi. 07 Ocak 2024 Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Kayserispor ile Sivasspor karşılaşması saat 13.30'da oynanacak.

Süper Lig\'in 19. haftasında Kayserispor-Sivasspor maçını Alper Akarsu yönetecek
04.01.2024 - 14:14,
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Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor- Sivasspor maçına Alper Akarsu'yu orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında yarın başlıyor. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 07 Ocak 2024 Pazar günü Kayserispor - Sivasspor maçının orta hakemi olarak Alper Akarsu atandı. Akarsu'nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın 4. hakemi Gürcan Hasova olurken Alper Akarsu, bu sezon Kayserispor'un ilk kez bir maçını yönetecek.

07 Ocak 2024 Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Kayserispor ile Sivasspor karşılaşması saat 13.30'da oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor-Sivasspor maçını Alper Akarsu yönetecek - Son Dakika
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