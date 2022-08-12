İstanbulspor Kayseri'ye geldi

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak İstanbulspor, hava yolu ile 1.5 saatlik yolculuğun ardından Kayseri'ye geldi. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet otobüs ile kalacakları otele hareket ederek maç saatini beklemeye başladılar.

Kaynak: İHA

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