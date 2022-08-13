Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'in 2. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İlk hafta Antalyaspor'u son dakika golüyle deviren sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibini de yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.
Galatasaray'da sakatlıkları süren Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui maç kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Seferovic
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.
Son Dakika › Spor › Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika