Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu

13.08.2022 20:32
Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor. Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı 21.45'te başlayacak mücadelede takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler açıklandı.

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'in 2. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İlk hafta Antalyaspor'u son dakika golüyle deviren sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibini de yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlıkları süren Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui maç kadrosunda yer alamayacak.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Seferovic

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

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Son Dakika Spor Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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