Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı

Yeni yönetmelikle sağlık çalışanları ne kadar ek ödeme alacak? İşte mesleğe göre rakamlar

Kamera kaydını izleyen baba o anları sosyal medyadan paylaşıp isyan etti: Bulun bunu

Trabzonspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer, Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 kazandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 3 PUANI GETİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol fırsatları yakalarken kaleciler müthiş performanslarıyla kalelerini gole kapadı. Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı.

VISCA SAKATLANDI

Maçın 42. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine ters bir şekilde düşen Edin Visca, oyuna devam edemedi. İlk müdahale saha içinde yapılan tecrübeli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Bosna-Hersekli futbolcunun kolunda kırık tespit edildiği belirtildi.