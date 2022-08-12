Trabzonspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer, Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol fırsatları yakalarken kaleciler müthiş performanslarıyla kalelerini gole kapadı. Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı.
Maçın 42. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine ters bir şekilde düşen Edin Visca, oyuna devam edemedi. İlk müdahale saha içinde yapılan tecrübeli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Bosna-Hersekli futbolcunun kolunda kırık tespit edildiği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı - Son Dakika