Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı - Son Dakika
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Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı

12.08.2022 23:06

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 1-0'lık skorla devirdi. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren tek golü 71. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti. Bordo-mavililer bu galibiyetle ligde puanını 6'ya yükseltti. İlk haftayı bay geçen Hatayspor ise henüz puanla tanışamadı.

Trabzonspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer, Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 kazandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 3 PUANI GETİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol fırsatları yakalarken kaleciler müthiş performanslarıyla kalelerini gole kapadı. Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı.

Fırtına'dan 2'de 2! Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u tek golle geçti

VISCA SAKATLANDI

Maçın 42. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine ters bir şekilde düşen Edin Visca, oyuna devam edemedi. İlk müdahale saha içinde yapılan tecrübeli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Bosna-Hersekli futbolcunun kolunda kırık tespit edildiği belirtildi.

Fırtına'dan 2'de 2! Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u tek golle geçti
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Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı - Son Dakika


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23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
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SON DAKİKA: Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı - Son Dakika
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