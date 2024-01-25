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Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı. Karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler arasında Volkan Bayarslan, Mert Güzenge, Alper Akarsu, Turgut Doman, Ali Şansalan, Cihan Aydın, Ömer Faruk Turtay, Direnç Tonusluoğlu, Tugay Kaan Numanoğlu ve Arda Kardeşler yer alıyor.

Süper Lig\'in 23. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
25.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:47
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Ocak Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

28 Ocak Pazar:

13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Çaykur Rizespor: Turgut Doman

16.00 EMS Yapı Sivasspor- Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe- MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Trabzonspor- Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray- Gaziantep FK: Arda Kardeşler

Kaynak: AA
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