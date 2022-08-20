Giresunspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz ekibi son dakika golüyle 1-0 kazandı.
Ev sahibi Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Bajic kaydetti. Konuk ekip Kasımpaşa ligdeki 3. maçında da hanesine puan yazdıramazken, Karadeniz ekibi üst üste 2. galibiyetini aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Hatayspor'u konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti - Son Dakika