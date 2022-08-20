Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti - Son Dakika
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Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti

20.08.2022 21:42
Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti

Giresunspor, Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelede Karadeniz ekibine galibiyeti getiren gol 90. dakikada Rijad Bajic'ten geldi. Geçtiğimiz hafta da Galatasaray'ı aynı skorla deviren Giresunspor, puanını 6'ya çıkardı. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Henüz puan kazanamayan Kasımpaşa ise önümüzdeki hafta sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

Giresunspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz ekibi son dakika golüyle 1-0 kazandı.

GİRESUNSPOR DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR

Ev sahibi Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Bajic kaydetti. Konuk ekip Kasımpaşa ligdeki 3. maçında da hanesine puan yazdıramazken, Karadeniz ekibi üst üste 2. galibiyetini aldı.

HAFTAYA RAKİP KAYSERİSPOR

Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Hatayspor'u konuk edecek.

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Bitexen Giresunspor - Kasımpaşa: 1-0 Bitexen Giresunspor - Kasımpaşa: 1-0 Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Giresunspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti - Son Dakika
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