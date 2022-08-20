Fırtına ilki yaşadı! Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-2 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fırtına ilki yaşadı! Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-2 mağlup oldu

20.08.2022 23:52
Fırtına ilki yaşadı! Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-2 mağlup oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-2 kaybetti. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan bordo-mavililer, bu sonuçla sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 5-2 kazandı.

PERDEYİ FERNANDO AÇTI

Maça hızlı başlayan Antalyaspor, 14. dakikada Fernando ile öne geçti. Golden sonra baskısını artıran Akdeniz ekibi, penaltıdan Wright ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son dakikasında Trabzonspor'un yeni transferi Bardhi skoru 2-1'e getiren golü attı.

Fırtına ilki yaşadı! Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-2 mağlup oldu

ANTALYASPOR, TRABZONSPOR'A 3 PUANI VERMEDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan Trabzonspor'da Bardhi bir kez daha sahneye çıktı ve maça dengeyi getirdi. Akdeniz ekibinde ise Gökdeniz Bayrakdar, 81. dakika ve 90+6. dakikada attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Trabzonspor, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Fırtına ilki yaşadı! Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-2 mağlup oldu
YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: F.T. Antalyaspor: 2 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: F.T. Antalyaspor: 2 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fırtına ilki yaşadı! Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-2 mağlup oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:20 37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi
22:41 Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi
22:25 Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi
22:22 AK Partili Yılmaz Tunç ile Mustafa Sandal tartıştı! Suriyeli kavgasına Ümit Özdağ da katıldı
21:42 Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti
21:30 Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor
21:25 Mardin'de 19 kişinin yaşamını yitirdiği TIR faciasıyla ilgili adli soruşturma açıldı
20:52 Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 23:52:43. #1.13#
SON DAKİKA: Fırtına ilki yaşadı! Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-2 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement