Fırtına ilki yaşadı! Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-2 mağlup oldu

Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 5-2 kazandı.

PERDEYİ FERNANDO AÇTI

Maça hızlı başlayan Antalyaspor, 14. dakikada Fernando ile öne geçti. Golden sonra baskısını artıran Akdeniz ekibi, penaltıdan Wright ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son dakikasında Trabzonspor'un yeni transferi Bardhi skoru 2-1'e getiren golü attı.

ANTALYASPOR, TRABZONSPOR'A 3 PUANI VERMEDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan Trabzonspor'da Bardhi bir kez daha sahneye çıktı ve maça dengeyi getirdi. Akdeniz ekibinde ise Gökdeniz Bayrakdar, 81. dakika ve 90+6. dakikada attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Trabzonspor, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.