Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi - Son Dakika
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Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi

05.09.2022 23:05
Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı. İlk yarısı 1-1 biten mücadeleden sarı-kırmızılılar 90+1'de bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı. 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Aslan, 73. dakikada da Gomis ile penaltıdan yararlanamadı. 90+1. dakikada ise konuk ekipte Kitsiou topu kendi ağlarına yolladı ve Galatasaray, 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

ABDÜLKERİM KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 27. dakikasında Gaziantep FK, Sagal ile 1-0 öne geçti. Etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray'da ise 36. dakikada Bafetimbi Gomis sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin 45. dakikasında sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı da başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına bu sonuçla gitti.

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SON DAKİKADA 3 PUAN GELDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, etkili ataklarda son topları doğru kullanamadı ve pozisyonlar tehlikeye dönüşmeden sona erdi. Sarı-kırmızılılarda 73. dakikada Mertens takımı adına penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Bafetimbi Gomis kaleci Günay'ı geçemedi. 90+1. dakikada ise Kitsiou topu kendi kalesine yolladı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

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