Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Gaziantep FK, Sagal ile 1-0 öne geçti. Etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray'da ise 36. dakikada Bafetimbi Gomis sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin 45. dakikasında sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı da başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına bu sonuçla gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, etkili ataklarda son topları doğru kullanamadı ve pozisyonlar tehlikeye dönüşmeden sona erdi. Sarı-kırmızılılarda 73. dakikada Mertens takımı adına penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Bafetimbi Gomis kaleci Günay'ı geçemedi. 90+1. dakikada ise Kitsiou topu kendi kalesine yolladı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi - Son Dakika