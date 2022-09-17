Antalyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.
Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Younes Belhanda, 75. dakikada Gulbrandsen ve 84. dakikada Assombalonga kaydetti. Belhanda, 47. saniyede sezonun en erken golüne imza attı. Maçta ev sahibi takımda Soner Aydoğdu ve Nakajima, Adana Demirspor'da ise Rakitskiy kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardında Adana Demirspor puanını 16'ya yükseltti ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada averajla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise 6 puanda kalarak kötü gidişatını sürdürdü.
Son Dakika › Spor › İlginç olaylara sahne olan maçta Adana Demirspor konuk olduğu Antalyaspor'u farklı yenerek liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika