İlginç olaylara sahne olan maçta Adana Demirspor konuk olduğu Antalyaspor'u farklı yenerek liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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İlginç olaylara sahne olan maçta Adana Demirspor konuk olduğu Antalyaspor'u farklı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

17.09.2022 22:30
İlginç olaylara sahne olan maçta Adana Demirspor konuk olduğu Antalyaspor'u farklı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Belhanda'nın 47. saniyede gelen golü, çıkan 3 kırmızı kart, Antalyaspor'da yeni transfer Nakajima'nın oyuna girdikten yaklaşık 20 saniye sonra atılması gibi ilginçliklerin yaşandığı maçta Adana Demirspor 3 puanı 3 golle alarak ligin zirvesine yerleşti. Bu sonuçla son 4 maçta 3. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 16'ya çıkararak averajla liderliğe yükseldi. Son 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.

Antalyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

BELHANDA'DAN SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Younes Belhanda, 75. dakikada Gulbrandsen ve 84. dakikada Assombalonga kaydetti. Belhanda, 47. saniyede sezonun en erken golüne imza attı. Maçta ev sahibi takımda Soner Aydoğdu ve Nakajima, Adana Demirspor'da ise Rakitskiy kırmızı kart gördü.

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LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDULAR

Bu sonucun ardında Adana Demirspor puanını 16'ya yükseltti ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada averajla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise 6 puanda kalarak kötü gidişatını sürdürdü.

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Son Dakika Spor İlginç olaylara sahne olan maçta Adana Demirspor konuk olduğu Antalyaspor'u farklı yenerek liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika


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