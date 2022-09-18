Jorge Jesus, gol kralını yeniden 11'e aldı! Fenerbahçe-Alanyaspor maçın ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u devirerek milli araya 3 puanla girmek istiyor.
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in riske edilmesi beklenmiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor. Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Pedro
Alanyaspor (Muhtemel): Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Oğuz, W. Eduardo
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