Jorge Jesus, gol kralını yeniden 11'e aldı! Fenerbahçe-Alanyaspor maçın ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Jorge Jesus, gol kralını yeniden 11'e aldı! Fenerbahçe-Alanyaspor maçın ilk 11'ler belli oldu

18.09.2022 18:57
Jorge Jesus, gol kralını yeniden 11'e aldı! Fenerbahçe-Alanyaspor maçın ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede kadrolar belli olurken, kaydettiği 6 golle Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında ilk sırada yer alan Valencia, 2 maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u devirerek milli araya 3 puanla girmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK VAR

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in riske edilmesi beklenmiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor. Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Pedro

Alanyaspor (Muhtemel): Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Oğuz, W. Eduardo

YORUMLAR
500
Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri... Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri... Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı... Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı...

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus, gol kralını yeniden 11'e aldı! Fenerbahçe-Alanyaspor maçın ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:09 Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yi son dakikada attığı golle mağlup etti
19:02 Bahçeli'den, Sultan Vahdettin'e yönelik söylemleriyle gündeme oturan Tunç Soyer'e sert sözler: Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir
18:57 Jorge Jesus, gol kralını yeniden 11'e aldı! Fenerbahçe-Alanyaspor maçın ilk 11'ler belli oldu
18:56 Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketten dikkat çeken sonuç! İYİ Parti'nin oyu azalıyor
18:24 Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
17:56 20 yaşındaki Türk golcü Filipinler'de gündem oldu! Tek devrede attığı 4 gol baş döndürdü
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bir vatandaşı "Sigara içmesin" diye uyardı! Sonrasında olanlar sosyal medyada gündem oldu
17:23 Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: TikTok'ta küçük kızları soyundurmaya çalışıyor
17:18 UEFA'dan Şampiyonlar Ligi hakkında tarihi karar! Devler Ligi, Avrupa'yı terk ediyor
17:03 "Çitos Efe" son haliyle yeniden gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 19:20:38. #1.11#
SON DAKİKA: Jorge Jesus, gol kralını yeniden 11'e aldı! Fenerbahçe-Alanyaspor maçın ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement