Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı! - Son Dakika
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Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı!

02.10.2022 22:03

Süper Lig'in 8. haftası Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Bol gollü olması beklenen fakat son toplarda iki takımın da başarı sağlayamadığı, kısır geçen mücadelede kazanan taraf çıkmadı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

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Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe rakip alanda daha etkili gözüken taraf olurken, Beşiktaş ise hızlı ataklarla sarı-lacivertlilerin kalesinde gol aradı. Ancak iki takım da arzu ettiği pozisyonları bir tülü üretemedi.

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DERBİDE GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıya Beşiktaş iyi başlarken siyah-beyazlıların baskısını 60. dakikada kıran Fenerbahçe, 7-8 dakika set oyununa döndü ve özellikle Beşiktaş savunmasının arasına atılan toplarla gol aradı. Kalan dakikalarda iki teknik adamın da müdahaleleri sonuca etki etmedi. Dev derbi golsüz eşitlikle sona erdi.

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