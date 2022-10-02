Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

02.10.2022 16:58
Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin henüz başında 10 kişi kalan Karadeniz ekibi, maçta öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Kötü gidişatı devam eden Alanyaspor ise son 2 haftada galibiyete hasret kaldı.

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Giresunspor, Alanyaspor deplasmanından da beraberlikle ayrıldı.

10 KİŞİ KALAN GİRESUNSPOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Karşılaşmanın başında 10 kişi kalan yeşil-beyazlı ekip, maçın 65. dakikasında Görkem Sağlam'ın penaltıdan kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçti. 81. dakikada Alanyaspor'un Slovenyalı oyuncusu Balkovec'in ayağından bulduğu gole engel olamayan Karadeniz temsilcisi, deplasmandan 1-1'lik skorla ayrıldı ve puanını 8'e yükseltti.

ALANYASPOR SON 5 MAÇINDA TEK GALİBİYET ALDI

Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Alanyaspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında da üstünlük kuramadı. Francesco Farioli yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, 11 puanla 9. sırada yer alıyor.

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