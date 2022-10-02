Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Giresunspor, Alanyaspor deplasmanından da beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın başında 10 kişi kalan yeşil-beyazlı ekip, maçın 65. dakikasında Görkem Sağlam'ın penaltıdan kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçti. 81. dakikada Alanyaspor'un Slovenyalı oyuncusu Balkovec'in ayağından bulduğu gole engel olamayan Karadeniz temsilcisi, deplasmandan 1-1'lik skorla ayrıldı ve puanını 8'e yükseltti.
Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Alanyaspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında da üstünlük kuramadı. Francesco Farioli yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, 11 puanla 9. sırada yer alıyor.
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