Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

Hatayspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Burak Öksüz kaydetti. Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Sivasspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Alanyaspor'u da devirerek genç hoca yönetiminde 2'de 2 yapma başarısı gösterdi.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 7'ye yükseltirken, Alanyaspor 9 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor, Antalyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
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