Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun başlamasına günler kala şampiyonluk oranları açıklandı. Geçen sezon ligi ilk iki sırada bitiren Trabzonspor ve Fenerbahçe'de bu sezon da şampiyonluğun en önemli adayları olarak gösterildi.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü, saat 21.00'de İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası ile başlıyor.
İşte Süper Lig'in ilk hafta programı:
Son Dakika › Spor › Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler - Son Dakika