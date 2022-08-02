Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun başlamasına günler kala şampiyonluk oranları açıklandı. Geçen sezon ligi ilk iki sırada bitiren Trabzonspor ve Fenerbahçe'de bu sezon da şampiyonluğun en önemli adayları olarak gösterildi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

SÜPER LİG 5 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü, saat 21.00'de İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası ile başlıyor.

İşte Süper Lig'in ilk hafta programı: