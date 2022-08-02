Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler - Son Dakika
Üye Girişi

Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler

02.08.2022 10:57

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına günler kala şampiyonluk oranları da belli oldu. Geçen sezonu ilk iki sırada bitiren Trabzonspor ve Fenerbahçe 3.00'lık oranıyla favori olarak gösterilirken, Beşiktaş'a 5.50, Galatasaray'a ise 6.50 oran verildi.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun başlamasına günler kala şampiyonluk oranları açıklandı. Geçen sezon ligi ilk iki sırada bitiren Trabzonspor ve Fenerbahçe'de bu sezon da şampiyonluğun en önemli adayları olarak gösterildi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

SÜPER LİG 5 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü, saat 21.00'de İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası ile başlıyor.

İşte Süper Lig'in ilk hafta programı:

YORUMLAR
500
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
10:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var
10:45 Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz
10:38 Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın isimlerini verdi
10:34 Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi
10:32 Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada
10:31 Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım
10:20 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 11:19:00. #1.13#
SON DAKİKA: Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement