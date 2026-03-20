Süper Lig\'in eski yıldızı ayağını kırdı

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen Marlon Rodrigues Xavier, Brezilya'da oynanan Gremio- Vitoria maçında yaşadığı sakatlıkla gündeme geldi. Talihsiz anlar karşılaşmaya damga vurdu.
Mücadelenin 75. dakikasında rakibiyle çarpışan Marlon, dengesini kaybederek ayağının üzerine ters bastı. Yaşanan pozisyon sonrası Brezilyalı futbolcunun sağ ayak bileğinin kırıldığı görüldü.
Acı içinde yerde kalan Marlon'a hem takım arkadaşları hem de rakip oyuncular destek oldu. Tribünlerdeki taraftarlar da talihsiz futbolcuya moral verdi. 2020-21 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Marlon, daha sonra Ankaragücü'nde de görev almıştı.
