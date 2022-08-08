Rıdvan Dilmen'den yeni sezon değerlendirmesi: Bu sezon dört büyükler yarışır - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'den yeni sezon değerlendirmesi: Bu sezon dört büyükler yarışır

08.08.2022 08:16

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan yorumcu Rıdvan Dilmen, "Okan hoca Başakşehir'de şampiyon oldu. Galatasaray'da olmaktan daha zor. Bu sezon 4 büyükler yarışır" dedi.

Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor- Galatasaray ile karşılaştı. Maçı TV8,5 ekranlarında yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

"OKAN HOCA GALATASARAY'A HAFİF GELMEDİ"

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Dilmen, "Galatasaray için müthiş bir üç puan. Gelecek hafta favori olduğu bir maç. Havaya girmek için önemli bir galibiyet. Okan hoca Galatasaray'a hafif gelmedi taraftarda benimsedi. Okan hoca ciddi bir kariyer yaşadı. Eski Galatasaraylı sıfatıyla gelmedi başarılı bir Okan Buruk olarak geldi. Okan Buruk istedi ben burayı hak ettim dedi" ifadelerini kullandı.

"MUSLERA 11 SENEDİR KALEDE"

Tecrübeli kaleci Muslera'nın performansını değerlendiren Dilmen, "Galatasaray iyi oynamadı ama kazanamayacağı anlamına gelmez. Büyük takımlara karşı dikkati bir saniye kaçırırsanız cezayı keser. Galatasaray kalecilerin şanssızlığı önlerinde Muslera olması. 11 senedir kalede. Arkadaki kalecilerde paslanıyor. 0-0 iyi oldu derken kazanmak büyük bir moral kaynağı oldu. Son saniyeye kadar dikkatli olması lazımdı Antalyaspor'un" dedi.

"GELECEK HAFTA GOMIS-SEFEROVIC BAŞLAYABİLİR"

Değerlendirmelerine devam eden usta yorumcu, "Galatasaray önümüzdeki hafta içerde ilk 20 dakikayı hayal edemiyorum. Taraftarın gelmesiyle coşkulu olacaklar. Gelecek hafta Gomis-Seferovic ile başlayabilir. 4-4-2 başlayabilir Okan hoca. İçerde Giresunla oynarken Gomis'in bu golün hakkını vereceğini düşünüyorum. Emre Akbaba yoruldu baya Kerem gerilere kadar gelip top aldı. Antalyaspor karşısında Galatasaray altın buldu diyebiliriz. Şans yoktur futbolda kendin yaratırsın. Galatasaray'da iyi oynamamış olabilir gol yememekte beceridir" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINI DÖRT BÜYÜKLER SÜRDÜRÜR"

Maçın ardından şampiyonluk yarışı hakkında tahminlerini de aktaran Rıdvan Dilmen, " İtalya'da İngiltere'de oynayan oyuncu olsam Galatasaray'a Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye gelirdim. Kadrolara baktığımız zaman fizik kalite olarak en iyi Beşiktaş olduğunu düşünüyorum ama kaliteyi arttırması gerekiyor. Okan hoca için Başakşehir'de şampiyonluk Galatasaray'da şampiyonluktan çok daha zordur. Başakşehir Süper Lig'de olduğu 8 sezonun hepsinde Avrupa'ya gitmiş. Ben şampiyonluk yarışının Mayıs ayında 4 büyükler tarafından sürdürüleceğini düşünüyorum" dedi.

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Rıdvan Dilmen, Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den yeni sezon değerlendirmesi: Bu sezon dört büyükler yarışır - Son Dakika


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