Süper Lig'in ünlü teknik adamı Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'in ünlü teknik adamı Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

Süper Lig\'in ünlü teknik adamı Abdullah Avcı\'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
02.06.2025 16:48
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Ünlü Teknik direktör Abdullah Avcı, geçmiş dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldığını açıklayarak, ''Beşiktaş'ta çalışmak ve Trabzonspor'da şampiyonluk, A Milli Takım'dan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'dan alınan transfer teklifleri... Aslında hedeflerimin yüzde 80'inin gerçekleştirdim diyebilirim.'' dedi.

Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor'u çalıştıran ünlü teknik direktör Abdullah Avcı, TFF'nin dergisindeki röportajında aldığı teklifleri açıkladı. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını belirtti.

''ZİYA DOĞAN BENİ TEŞVİK ETTİ''

Ziya Doğan'ın kendisini teknik adamlığa teşvik ettiğini söyleyen Abdullah Avcı, "Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük hayatımda çok önemli bir rolü olan Ziya Doğan'ın verdiği motivasyonla bu yola girdim. "Senin gibi insanların bu işin içine girmesi lazım. Sen hem çok iyi bir antrenör olacaksın hem de senin iletişimin ve ilişkin diğer insanlardan çok farklı" diyerek beni teşvik etti. Ama daha somut bir yolu da önüme sundu, "Ben şu an yardımcılık yapıyorum ama teknik direktörlük yapacağım. Ben seni ekibimin içinde yardımcı antrenör olarak düşünüyorum" dedi. 1999'da girdiğim antrenör kursundan sonra Ziya hocamın yardımcı antrenörü olarak dört yıl kaptanlığını yaptığım İstanbulspor'da başladım ve başlayış o başlayış.'' dedi.

''DÜŞER MİYİZ DİYE DÜŞÜNEN YÖNETİCİLERİMİZ VARDI''

Kariyeri hakkında konuşan deneyimli hoca, ''İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük, PAF takımı teknik direktörlüğünde üçüncülük, Galatasaray'da U19'la şampiyonluk, U17 Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu ve dünya dördüncülüğü, İBB ile 2. Lig şampiyonluğu, Süper Lig'de dört yılda güzel işler, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü, Başakşehir'de harika bir dört sezon. Sezon başında düşer miyiz diye düşünen yöneticilerimiz vardı ama ilk sezonumuzda dördüncü olmayı ve Avrupa kupalarına katılma hakkını kazanmayı başardık.'' sözlerini sarf etti.

''FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIM''

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldığını dile getiren Abdullah Avcı, ''İki kez ikinci, bir kez üçüncü olduk. Bizim ikinci olduğumuz puanlarla ligde şampiyon olan takımlar vardı. Beşiktaş'ta çalışmak ve Trabzonspor'da şampiyonluk, A Milli Takım'dan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'dan alınan transfer teklifleri... Aslında hedeflerimin yüzde 80'inin gerçekleştirdim diyebilirim. Rakipleri hiç değersizleştirmeden, hakemleri hedef göstermeden, oyuna saygılı, futbola değer katan bir teknik adam olmaya çalıştım." sözlerini sarf etti.

Abdullah Avcı, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in ünlü teknik adamı Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mesko Aljovic:
    Türkiye ye gelmiş geçmiş en gereksiz en yeteneksiz teknik direktör...Servet avcısı tazminat avcısı haramilerin önde gideni 50 9 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    atma ziyaa galatasaray seni alsaydı herkes taraftarlığa konkordato ilan ederdi 17 0 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    piyasa yapıyor bi fenere karşı oynardı 13 1 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Bu haber başlığını atan içmeden önce ne içti 2 saattir içiyorum şu kafayı yaşayamadım en ünlü teknik direktör ilk defa duydum bunu:) 6 0 Yanıtla
    Serkan Semiz:
    Haberi yapan abdullahtan para almış heralde.......yazık işsiz kaldı ya reklam lazım 0 0
  • Serkan Semiz:
    Neyse allah korumuş bize falan hoca olmamış .... 3 0 Yanıtla
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