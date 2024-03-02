Süper Lig\'in yayın ihalesinde mutlu son! Gelir iki katına çıktı

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarını kapsayan yayın ihalesinde mutlu sona ulaşıldı. Beinsports adına TFF ihale komisyonuna yeni bir teklif götüren Digiturk, miktarı 160 milyon dolara çıkardı. Bu teklif aynı zamanda en yüksek ve mevcut durumda tek teklif olduğu için komisyon tarafından kabul edildi. 160 milyon dolarlık miktar bugünkü mevcut kurla kabaca 5 milyar TL'ye denk geliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu 29 Şubat'ta toplanmıştı. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports yer almıştı.
Mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 Milyon Euro'da kaldı. Edinilen bilgiye göre; TFF, beIN'den yıllık 185 milyon Euro'ya çıkmalarını istedi, dolar bazında bunun adı 200 milyon Dolar olarak konuldu. Bu teklif beİN tarafından kabul görmedi. TFF, Saran grubundan ise yıllık 150 milyon euroyu peşin istedi. Bu da kabul görmeyince ihale iptal oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir. Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 01.03.2024 saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeleri kamuoyunun bilgilerine duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.
Fanatik'te yer alan habere göre; İhalenin iptal edilmesinin ardından mevcut yayıncı beinsports, dün resmi bir girişimde daha bulundu. Beinsports adına TFF ihale komisyonuna yeni bir teklif götüren Digiturk, miktarı 160 milyon dolara çıkardı. Bu teklif aynı zamanda en yüksek ve mevcut durumda tek teklif olduğu için komisyon tarafından kabul edildi. Bugün 14.00'e kadar resmi olarak sonlandırılması gereken ihale süreci böylece gayriresmi olarak son bulmuş oldu. TFF'nin yapacağı açıklama ile 3 yıllık yeni dönemin resmen başlaması bekleniyor.
160 milyon dolarlık miktar bugünkü mevcut kurla kabaca 5 milyar TL'ye geliyor. Bilindiği üzere beinsports devam eden 2023-2024 sezonunda Süper Lig naklen yayınları için 2 milyar 635 milyon 490 bin lira ödüyor. Bu bakımdan bakıldığında yayın ihalesi gelirinin iki katına çıktığı görülüyor. Özellikle yıllık bütçelerinin yüzde 70-80'lik kısmını yayın gelirleri oluşturan Anadolu kulüplerinin ciddi kazanım sağlaması muhtemel.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in yayın ihalesinde mutlu son! Gelir iki katına çıktı - Son Dakika
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