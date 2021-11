Süper Lig'in yayıncı kuruluşundan internet hizmeti

Türkiye'nin önde gelen spor & eğlence platformlarından Digiturk, yeni yüksek hızlı internet hizmetini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig, THY EuroLeague, Ligue 1, Budesliga, Carabao Cup ve WTA tenis turnuvaları gibi üst düzey spor içeriklerinin yayın hakkını bulunduran Digiturk, kullanıcılarına internet hizmeti de verecek.

İnternet hizmetini hızla ve uygun maliyetle sunacak olan Digiturk İnternet'in ADSL ve VDSL hizmetleri; eğlence, canlı spor yayınları, oyun ve evden çalışma gibi sürekli ve yüksek hızda internet bağlantısı gerektiren aktiviteleri hayatının bir parçası haline getirmiş kullanıcılar için uygun bir tercih olma yolunda. Bu internet hizmeti, kurumun mevcut ve yeni müşterilerine indirimli olarak sunulmaya başlanacak ve internet hizmeti alan üyelere özel fırsatlar sunulacak. Öncelikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da hizmete giren yeni oluşum, yıl sonuna kadar tüm Türkiye'de olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, "Şirketimiz için dönüm noktası olan bu anı duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüketicilere olağanüstü ve benzersiz içerikler sunmayı amaçlayarak oluşturduğumuz bu hizmet son derece önemli ve heyecan verici bir adım. Kısacası, Türkiye'de 'evin merkezi' ve mükemmelliğin standartlarının belirleyicisi olmak istiyoruz. Tek bir üyelikle tüm dünyayı piyasadaki en iyi internet üzerinden değerli abonelerimize açacağız, her haneye ve her tüketiciye her gün en iyi canlı spor ve eğlence içerikleriyle ilham vermeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL