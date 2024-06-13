Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nu transfer ediyor - Son Dakika
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Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nu transfer ediyor

Süper Lig\'in yeni ekibi Bodrumspor, Galatasaraylı Halil Dervişoğlu\'nu transfer ediyor

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Ege temsilcisi, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

13.06.2024 11:24
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TFF 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran Bodrumspor'da transfer çalışmalarına da başladı.

KALICI OLMAK İSTİYORLAR

Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Ege temsilcisi Süper Lig'den ve yurt dışından bir çok ismi transfer listesine aldı ve görüşmelere başladı.

HALİL'İ GÖZE KESTİRDİLER

Sezona sağlam bir kadro kurarak başlamak isteyen Bodrumspor, sarı-kırmızılıların geçen sezonun ikinci yarısını Hatayspor'a kiraladığı Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Mavi-beyazlılar, bu transfer için nabız yoklamaya da başladı.

Halil İbrahim Dervişoğlu, Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nu transfer ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: 2 denk kulübün tranferleri 9 17 Yanıtla
    Öner ÖNKOL: yine tineri çok çekmişsin fethat 15 6 Beykozlu: Ya adamsınn :)) 5 11
  • Mesut Erdoğan: Gs maçlarında muğdat, Taylan, Emre Kılıç, Belhanda performanslarının benzerini izleriz artık… 2 9 Yanıtla
  • Mustafa Naz: klasik gese politikasi..demek oluyorki bu sende duygulari karisik oyuncuyu bodrumsporda da gorecegiz..isi saglama alan bir politika tebrik ederim 1 5 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Daha lig başlamadan siz başladınız ağlamaya 3 0
  • Emrah Gündüz: Halil dervişoğlu nasılda harçan dın ama beteri var daha iyi günlerin 0 4 Yanıtla
  • Ismail Cicek: 25. şampiyonluk hayırlı olsun ozaman biz 5. yıldızı takarken fenev 4. yıldız için koştura dursun. ?? 0 3 Yanıtla
  • hasan h. Bey: gs yaz kafadan 6 puan 0 3 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Ağlayacaksanız ligden çekilin 3 0

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SON DAKİKA: Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor, Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nu transfer ediyor - Son Dakika
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