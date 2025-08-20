Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu - Son Dakika
Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Süper Lig\'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan\'a transfer oldu
20.08.2025 20:09
Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen golcü oyuncu Kramer'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu Blaz Kramer, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.

SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLDU

Suudi Arabistan ekibi Al-Akhdoud, Konyaspor'da forma giyen Blaz Kramer'i kadrosuna kattı. Suudi ekibi Kramer'i sezon sonuna kadar kiraladı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Blaz Kramer'in 2025 - 2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Akhdoud Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kramer'e Al-Akhdoud Kulübü'nde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Konyaspor'da geçirdiği tek sezonda 34 maça çıkma başarısı gösteren deneyimli isim, bu maçlarda 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu - Son Dakika
