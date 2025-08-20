Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu Blaz Kramer, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan ekibi Al-Akhdoud, Konyaspor'da forma giyen Blaz Kramer'i kadrosuna kattı. Suudi ekibi Kramer'i sezon sonuna kadar kiraladı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Blaz Kramer'in 2025 - 2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Akhdoud Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kramer'e Al-Akhdoud Kulübü'nde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Konyaspor'da geçirdiği tek sezonda 34 maça çıkma başarısı gösteren deneyimli isim, bu maçlarda 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?