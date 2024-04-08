Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor

Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.
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Karaman Bisiklet Takımı, İzmir'de düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Yarışlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Takım, antrenörleri Hasan Duman ve Emre Öner eşliğinde 3 kategoride toplam 12 sporcuyla mücadele etti. U12 erkekler kategorisinde Eymen Ege Kaya altın madalya, Veli Sarı ise gümüş madalya kazandı. Karaman Bisiklet Takımı, yeni sezonla birlikte güzel bir performans sergiliyor.
Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı altyapısında yetişen Mehmet Efe Şen, Türkiye Grup Birinciliği Şampiyonasında 44 kiloda altın madalya kazandı. Şen, gelecekte Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek.
Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan duygusal bir klip ile kutlamalarını sürdürüyor. Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan klip, Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' şarkısı eşliğinde gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan sahnelerle polislik mesleğine adım atan bir erkek ve bir kız çocuğunun serüvenini anlatıyor. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen klip, Türk Polis Teşkilatı'nın toplum nezdindeki saygınlığını ve sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü olağanüstü kongresinde, delegelerin oylarıyla Doç. Dr. İzzet Uçan Başkan seçildi. Kongre, Mavi salonda gerçekleştirildi ve seçimlere tek liste halinde gidildi. Uçan, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, üyelere teşekkür ederek Atatürk Üniversitesi'nin spor alanında da ilerleyeceğini belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da seçime gitme kararı alması sonrası, Süper Lig kulüplerinden imza hamlesi geldi. Kulüpler, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.
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