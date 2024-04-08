Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıldönümü kutlamaları duygusal bir kliple taçlandı

Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan duygusal bir klip ile kutlamalarını sürdürüyor. Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan klip, Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' şarkısı eşliğinde gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan sahnelerle polislik mesleğine adım atan bir erkek ve bir kız çocuğunun serüvenini anlatıyor. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen klip, Türk Polis Teşkilatı'nın toplum nezdindeki saygınlığını ve sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.