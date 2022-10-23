Avrupa, Jorge Jesus'un öğrencilerini konuşuyor! Fenerbahçe dünya devlerinin bulunduğu listeye 4. sıradan girdi

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Son olarak Başakşehir'i mağlup ederek Süper Lig'de liderliğe oturan Fenerbahçe, Avrupa Ligi grubunda da zirvede bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu sezon attığı gol sayısı ile ise dünya devlerini geride bırakmayı başardı.

FENERBAHÇE ZİRVEYİ ZORLUYOR

Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 29 gol bulan sarı-lacivertliler dünya devlerinin olduğu listeye 4. sıradan girdi. Fenerbahçe, Avrupa'nın en çok gol atan takımları arasında Manchester City, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in ardından 4. sırada yer aldı.

VALENCIA'NIN KATKISI BÜYÜK

Jorge Jesus'un öğrencileri gösterdikleri büyük başarıyla, Real Madrid ve Barcelona'nın yanı sıra Milan, Inter, Napoli ve Juventus gibi İtalyan devlerini de geride bıraktı. Sarı-laicvertlilerde bu sezon Enner Valencia, ligde çıktığı 8 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı üreterek takımının bu başarısında büyük rol oynadı.