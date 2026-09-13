Süper Lig'de ilginç anlar! Maç oynanırken kimse ne olduğunu anlayamadı - Son Dakika
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Süper Lig'de ilginç anlar! Maç oynanırken kimse ne olduğunu anlayamadı

Süper Lig\'de ilginç anlar! Maç oynanırken kimse ne olduğunu anlayamadı
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa'yı sahasında ağırladığı maçın 2. dakikasında su fıskiyeleri açıldı. Başkent ekibinin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın fıskiyeler nedeniyle kaleye geçememesinin ardından maç durdu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gençlerbirliği’nin sahasında Kasımpaşa’yı konuk ettiği mücadelede futbol sahalarında ender görülen bir an yaşandı. 

MAÇ OYNANIRKEN FISKİYELER AÇILDI

Başkentte oynanan zorlu karşılaşmanın henüz 2. dakikasında saha içi sulama fıskiyeleri aniden çalışmaya başladı ve sahayı ıslattı.

Süper Lig'de ilginç anlar! Maç oynanırken kimse ne olduğunu anlayamadı

İRFAN CAN KALESİNE GEÇEMEDİ

Kale sahasının hemen yanında açılan fıskiyeler nedeniyle Gençlerbirliği’nin başarılı eldiveni İrfan Can Eğribayat zor anlar yaşadı. Kaleye doğru gelen su nedeniyle kalesine geçemeyen tecrübeli bekçinin durumu hakeme bildirmesi üzerine müsabakanın hakemi oyunu durdurmak zorunda kaldı. Görevlilerin müdahalesiyle sulama sisteminin kapatılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Süper Lig'de ilginç anlar! Maç oynanırken kimse ne olduğunu anlayamadı

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Son Dakika Spor Süper Lig'de ilginç anlar! Maç oynanırken kimse ne olduğunu anlayamadı - Son Dakika

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