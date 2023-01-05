Cristiano Ronaldo'ya 'cep telefonu' engeli! Al Nassr'da iki maça çıkamayacak - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'ya 'cep telefonu' engeli! Al Nassr'da iki maça çıkamayacak

05.01.2023 11:53

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon Everton'a karşı oynadığı müsabakada bir taraftarın cep telefonunu kırdığı için aldığı iki maçlık cezayı yeni takımında çekecek.

2022 Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla futbol gündemini sarsan Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ı kendisine ihanet etmekle suçlamış ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını ifade etmişti. Yaşanan bu olayın ardından Portekizli yıldızın kısa sürede sözleşmesi feshedilmişti.

YILIN TRANSFERİ OLDU

Dünya Kupası'na Portekiz Milli Takımı ile çeyrek finalde veda eden Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve birçok Avrupa takımıyla anılan Cristiano Ronaldo, sürpriz bir hamle yaparak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'a imza atmıştı.

CEZASINI ÇEKECEK

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Ronaldo, Manchester United formasıyla Everton'a karşı oynadığı müsabakada bir taraftarın cep telefonunu kırdığı için aldığı iki maçlık cezayı Al Nassr'da çekecek.

TARAFTARIN ELİNE TOKAT ATMIŞTI

Ronaldo, geçen sezon Goodison Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından soyunma odası tüneline doğru ilerlerken, Jacob Harding adlı taraftarın eline tokat atarak telefonunun kırılmasına neden olmuştu.

FEDERASYON SUÇLU BULDU

Haberde Ronaldo'ya açılan soruşturmanın geçtiğimiz ay sonuçlandığı ve Ronaldo'nun suçlu bulunduğu ifade edildi. Federasyonun Ronaldo'yu 'kasıtlı ve güçlü bir tokat atmaktan suçlu bulduğu ve yıldız futbolcunun bu nedenle Al Nassr'daki ilk maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'ya 'cep telefonu' engeli! Al Nassr'da iki maça çıkamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'ya 'cep telefonu' engeli! Al Nassr'da iki maça çıkamayacak - Son Dakika
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