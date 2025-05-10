Sürpriz iddia! Gaziantep FK\'den ayrılan Selçuk İnan\'ın yeni adresi belli oluyor

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü, 1.5 sezondur görev alan Selçuk İnan'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır. Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ARDA TURAN'IN YERİNE EYÜPSPOR'A

Gaziantep FK'dan ayrılan Selçuk İnan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç teknik direktörün, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile anlaşma noktasına gelen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın yerine göreve geleceği belirtildi. İki taraf arasında ilk görüşmenin yapıldığı kaydedildi.

GAZİANTEP FK PERFORMANSI

Selçuk İnan, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Genç çalıştırıcı, takımıyla 42 puan topladı.