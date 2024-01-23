Avrupa\'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti

Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad forması giyen ve kulüpten ayrılmak isteyen Karim Benzema'ya Suudi ekibinden bir teklif geldi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Fransız basını AFP'de yer alan habere göre, Benzema'yı Suudi Arabistan'da tutmak isteyen Al-Ittihad yönetimi, Fransız oyuncuya Arabistan'da başka bir takıma kiralık gitmesi için bir teklifte bulundu. Benzema ise yapılan bu teklifi reddetti.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Yıldız futbolcunun ismi başta Arsenal, Real Madrid ve Olimpik Lyon olmak üzere birçok Avrupa ekibiyle anılıyor. Bu sezon Al-Ittihad formasını 20 kez giyen Benzema, 12 gol ve 5 asist kaydetti.