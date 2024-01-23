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Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti - Son Dakika
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Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti

Al-Ittihad yönetimi, Karim Benzema'yı Suudi Arabistan'da tutmak için başka bir takıma kiralık gitmesi teklifinde bulundu ancak Benzema bu teklifi reddetti. Arsenal, Real Madrid ve Olimpik Lyon gibi birçok Avrupa ekibiyle adı anılan Benzema, Avrupa'ya dönmekte kararlı.

23.01.2024 - 17:52,  Güncelleme: 18:29
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Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad forması giyen ve kulüpten ayrılmak isteyen Karim Benzema'ya Suudi ekibinden bir teklif geldi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Fransız basını AFP'de yer alan habere göre, Benzema'yı Suudi Arabistan'da tutmak isteyen Al-Ittihad yönetimi, Fransız oyuncuya Arabistan'da başka bir takıma kiralık gitmesi için bir teklifte bulundu. Benzema ise yapılan bu teklifi reddetti.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Yıldız futbolcunun ismi başta Arsenal, Real Madrid ve Olimpik Lyon olmak üzere birçok Avrupa ekibiyle anılıyor. Bu sezon Al-Ittihad formasını 20 kez giyen Benzema, 12 gol ve 5 asist kaydetti.

Suudi Arabistan'a gittiğine bin pişman olan Benzema, yeni teklifi de elinin tersiyle itti
Avrupa\'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti - Son Dakika
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